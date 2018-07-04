4 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Четыре холодильные установки сгорели ночью на брестском рынке, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 3 июля. В 4.26 сработал дымовой датчик крытого рынка ТУП "Брестский рынок" по ул. Карбышева. Информация об этом поступила на прибор охранно-пожарной сигнализации. Находившийся на ночном дежурстве сотрудник охраны при обходе территории почувствовал запах гари и обнаружил задымление холодильных установок. Охранник вызвал сотрудников МЧС, а сам с помощью первичных средств пожаротушения принял меры по локализации задымления.

Прибывшие на место происшествия подразделения спасателей в считанные минуты ликвидировали возгорание.

В результате пожара огнем уничтожены четыре и повреждены две холодильные установки, имущество. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (аварийный режим работы холодильной установки).-0-