"Рено" врезался в трактор с плугами, четыре женщины погибли

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Рено" в Чериковском районе въехал в трактор с пахотными плугами, четыре женщины погибли, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Трагическое ДТП произошло около 19.00 19 октября на автодороге Могилев - Чериков - Костюковичи. Легковушкой управляла 40-летняя водитель, она врезалась в ехавший впереди в попутном направлении трактор "Белорус" с прицепным устройством. Водитель "Рено" и еще три пассажирки от полученных травм скончались на месте, еще одна 19-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована.
Место происшествия осмотрели следственно-оперативная группа и специалисты управления ГКСЭ по Могилевской области. Работу координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис.-0-
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома
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