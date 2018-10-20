"Рено" врезался в трактор с плугами, четыре женщины погибли

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль "Рено" в Чериковском районе въехал в трактор с пахотными плугами, четыре женщины погибли, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Трагическое ДТП произошло около 19.00 19 октября на автодороге Могилев - Чериков - Костюковичи. Легковушкой управляла 40-летняя водитель, она врезалась в ехавший впереди в попутном направлении трактор "Белорус" с прицепным устройством. Водитель "Рено" и еще три пассажирки от полученных травм скончались на месте, еще одна 19-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована.

Место происшествия осмотрели следственно-оперативная группа и специалисты управления ГКСЭ по Могилевской области. Работу координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис.-0-

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома