Четырех человек спасли при пожаре в квартире многоэтажки в Гродно

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека спасены при пожаре в квартире многоэтажки в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажки на ул.Гоголя поступило спасателям 1 января в 23.26. "Прибывшие на место работники МЧС спасли 4 человека, среди них хозяйку квартиры. Спасенные с диагнозом "отравление продуктами горения и алкогольная интоксикация" были госпитализированы. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов", - проинформировали в управлении.-0-