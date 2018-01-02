Четырех человек спасли при пожаре в квартире многоэтажки в Гродно

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека спасены при пожаре в квартире многоэтажки в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажки на ул.Гоголя поступило спасателям 1 января в 23.26. "Прибывшие на место работники МЧС спасли 4 человека, среди них хозяйку квартиры. Спасенные с диагнозом "отравление продуктами горения и алкогольная интоксикация" были госпитализированы. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов", - проинформировали в управлении.-0-
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