22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетний мальчик пострадал при ДТП в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла утром 21 февраля на 15-м км автодороги Логойск - Смолевичи - Марьина Горка. "Женщина-водитель на автомобиле "Ситроен Ксантия" ехала в сторону Смолевичей. Она неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла погоду и дорожные условия, в результате чего машину занесло на проезжей части. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем "Шкода Октавия". Пострадал пассажир "Ситроена" 2013 года рождения, но госпитализация мальчику не потребовалась", - проинформировали в ГАИ.

Ребенок находился в бустере на заднем сидении, был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома