Четырехлетняя девочка пострадала при аварии легковушек в Ивье

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетняя девочка пострадала в столкновении ВАЗа и "Фольксвагена" в Ивье. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 15 сентября на перекрестке улиц Красноармейская и 7 Ноября. Водитель ВАЗа не уступил дорогу "Фольксвагену". От удара последнюю машину выбросило на тротуар.
"В аварии пострадали два человека - четырехлетняя дочь водителя "Жигулей", которая ехала сзади в детском автокресле, а также дедушка ребенка", - рассказали в ГАИ. Пострадавшие пройдут курс лечения в больнице.-0-
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