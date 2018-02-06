Число уголовных дел за нарушение правил охраны труда снижается

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число уголовных дел за нарушение правил охраны труда в 2017 году снизилось. Об этом сообщила в эфире "Альфа Радио" официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

В 2017 году за нарушение правил охраны труда возбуждено 48 уголовных дел. "Это меньше, чем в 2016-м, тогда таких дел было 68. В 2015 году подобных дел было 60, в 2014-м - 29, в 2013-м - 31, - проинформировала Юлия Гончарова. - Речь идет о том, когда человек погиб, либо причинены телесные повреждения двум или более лицам".

"Если брать по отраслям, то по пожарной безопасности в прошлом году возбуждено 5 уголовных дел. В сфере горных и строительных работ - 21 уголовное дело", - сказала представитель СК.-0-