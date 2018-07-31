Дата начала суда по делу Коржича будет назначена со дня на день - ВС

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дата начала судебного разбирательства по уголовному делу по факту гибели Александра Коржича будет назначена со дня на день, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос этот, как меня информируют, будет решен со дня на день. Есть процессуальные сроки, в которые эти решения должны быть приняты. Компетентный суд их примет. Мы обязательно об этом сообщим”, - сказал Валерий Калинкович.

Как сообщалось, судебное разбирательство по этому уголовному делу будет проводить Минский областной суд.

Обвиняемыми по делу проходят три военнослужащих 72-го учебного центра. Им вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 (кража), ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч.3 ст.455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК. Они находятся под стражей.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.-0-