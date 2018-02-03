Дело бывшего гендиректора ОАО "Агат - электромеханический завод" направлено в суд

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ОАО "Агат - электромеханический завод" и его сына, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, генеральный директор, злоупотребляя служебными полномочиями, в августе 2013 года организовал заключение контракта на закупку заводом оборудования на сумму более $3,6 млн. За заключение и исполнение этой сделки бывший руководитель, в соответствии с предварительно достигнутой договоренностью, получил от представителя частной кипрской компании материальное вознаграждение в размере $60 тыс.

Для конспирации денежные средства принимал в несколько этапов сын бывшего должностного лица. Он же летом 2016 года с целью легализации незаконного дохода перевез его часть в Украину, где в Киеве приобрел на них однокомнатную квартиру. При получении в октябре 2016 года последней части взятки в размере $13 тыс. сын бывшего руководителя был задержан в Минске сотрудниками правоохранительных органов.

Действия бывшего генерального директора ОАО квалифицированы по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), ч.2 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями), ч.2 ст.235 УК (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем). Его сыну инкриминируются пособничество в получении взятки, легализация средств, полученных преступным путем, а также покушение на незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи, по ч.1 ст.14 и ст.409 УК.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета. Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-