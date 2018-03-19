Дело о ЧП с азотными коктейлями на корпоративе рассматривается в суде Солигорского района

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Солигорского района Минской области начал сегодня рассмотрение уголовного дела о ЧП с азотными коктейлями на новогоднем корпоративе в Солигорске, сообщает БЕЛТА.

Индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2017 года в солигорском кафе "Веснянка". После номера шоу-программы с использованием жидкого азота одной из участниц стало плохо. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, ее прооперировали.

Следователи установили, что 32-летний индивидуальный предприниматель, имеющий свидетельство о разрешении на проведение торжественных мероприятий, заключил договор с руководством кафе на оказание услуги по организации шоу-программы. В одном из конкурсов он, не имея специальных познаний и навыков, а используя информацию из интернета, добавил в бокалы и рюмки участников со спиртным жидкий азот из термоса. При этом, не дозируя добавленный объем азота и не контролируя время его испарения, разрешил выпить коктейли. В результате неосторожных действий ведущего женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Следователи провели весь комплекс необходимых действий, допросили посетителей, персонал кафе. Изучены документация, записи с камер видеонаблюдения, получены заключения лабораторных исследований. Судебно-медицинская экспертиза показала, что повреждение внутренних органов у женщины явилось следствием действия жидкого азота. Свою вину обвиняемый признал.-0-