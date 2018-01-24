Дело о гибели девочки под колесами трактора направили в суд Буда-Кошелевского района

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд Буда-Кошелевского района уголовное дело о смертельном травмировании ребенка транспортным средством. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемый - тракторист предприятия Буда-Кошелевского района. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 21 августа 2017 года, находясь в агрогородке Широкое Буда-Кошелевского района и управляя трактором с неисправной тормозной системой, водитель наехал на 14-летнюю девочку. В результате ДТП потерпевшая получила несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых скончалась на месте.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

В отношении должностных лиц, допустивших выход на линию неисправного трактора, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства) и ст.428 УК (служебная халатность).-0-