Дело о гибели лаборантки на торфобрикетном заводе под Лидой направлено в суд

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В суд направлено дело о гибели лаборантки на торфобрикетном заводе под Лидой, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В феврале на ОАО "Торфобрикетный завод Лидский" погибла лаборант предприятия. Одежда женщины зацепилась за элементы изготовленного кустарным способом крепления крышки вращающегося барабана механической установки определения прочности продукции. От полученных травм она погибла на месте. В совершении преступления обвиняется старший мастер брикетного цеха предприятия, не обеспечивший безопасные условия труда. Предварительное расследование завершено, дело направлено в суд.

На рассмотрении в территориальных следственных подразделениях Гродненской области в январе-июне 2018 года находилось 124 заявления и сообщения о травмировании граждан на производстве. Это на 57 больше, чем за аналогичный период 2017-го.

"По результатам проведенных в первом полугодии проверок возбуждено 12 уголовных дел, в том числе за нарушение правил охраны труда, за нарушение правил безопасности горных или строительных работ, а также по факту причинения смерти по неосторожности и служебной халатности. Вследствие несчастных случаев на производстве погибли 6 и тяжело травмировано 35 работников. Несчастные случаи со смертельным исходом зарегистрированы на предприятиях Лиды и Гродно, в Волковысском, Новогрудском и Щучинском районах", - отметил Сергей Шершеневич. Рост тяжелого травматизма отмечается в Вороновском, Ивьевском, Щучинском и Свислочском районах: за аналогичный период прошлого года подобных случаев там не фиксировалось.

Результаты проверок и расследований свидетельствуют, что одной из основных причин производственного травматизма по-прежнему остается ненадлежащее выполнение должностными лицами организаций и предприятий служебных обязанностей по охране труда. Не уделяется должного внимания контролю за безопасностью производственного процесса и безусловному выполнению нормативных и технических документов.

Нередки случаи травмирования работников в результате ненадлежащей эксплуатации оборудования и механизмов, в том числе без использования специальных средств, обеспечивающих безопасность. Имеются факты допуска к работе неквалифицированного персонала, не прошедшего соответствующее обучение и проверку знаний в области охраны труда.

Актуальной остается проблема производственного травматизма в строительной отрасли. Среди типичных нарушений - эксплуатация с нарушениями строительных лесов, отступления от требований нормативных актов при производстве отдельных работ.

Несколько работников сельскохозяйственных получили травмы из-за игнорирования безопасных способов обращения с животными, а также из-за неиспользования средств индивидуальной защиты.

"В некоторых случаях просматривается пренебрежение требованиями законодательства об охране труда, а порой и полное их игнорирование самими пострадавшими, не принимающими элементарных мер к обеспечению как собственной безопасности, так и находящихся рядом коллег. Установлено, что в половине несчастных случаев вина нанимателя отсутствовала. В восьми случаях пострадавшие в момент травмирования находились в состоянии алкогольного опьянения", - отметил Сергей Шершеневич. Вопиющий случай произошел в июне в Мостах. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений СШ№2, стоя на стремянке, уронил на себя работающую болгарку. Мужчина получил травму лица, а придерживающему стремянку ученику вращающийся диск нанес рану грудной клетки. Рабочий находился в состоянии алкогольного опьянения (свыше 1 промилле).

В целях профилактики пьянства на рабочих местах руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений законодательства, предложено принять меры по организации надлежащего контроля и повышению эффективности работы.

Информация об этих и иных фактах производственного травматизма, их причинах и условиях, направлена управлением Следственного комитета в областной исполнительный комитет для реагирования.-0-