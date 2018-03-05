Дело о контрабанде сигарет в Латвию рассмотрят в суде

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура направила в Витебский областной суд для определения подсудности уголовное дело о контрабанде сигарет в Латвию. Такая информация размещена на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что девять молодых людей, объединившись в организованную группу, систематически приобретали в Беларуси сигареты отечественного производства и неоднократно доставляли их в Латвию для последующей реализации. При этом преступные обязанности, роль и задачи участников группы были четко распределены, они действовали по заранее разработанному плану.

С апреля по октябрь 2016 года обвиняемые нелегально перевезли не менее 78 тыс. пачек сигарет на общую сумму свыше Br53 тыс.

Кроме того, двое обвиняются в незаконных приобретении и хранении 93 патронов к охотничьему нарезному огнестрельному оружию, а также незаконном хранении бездымного пороха, который относится к категории метательных взрывчатых веществ.

После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу, что обвинение обоснованно, имеются достаточные доказательства виновности членов организованной группы. Примененные к обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-