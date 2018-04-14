Дело о перевозке через белорусскую границу более 285 кг гашиша направлено в суд

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дело о перевозке через границу более 285 кг гашиша направлено в суд. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Прокуратура Гродненской области изучила и направила в суд Гродненского района уголовное дело по обвинению гражданина Российской Федерации в незаконном обороте наркотических средств (ч. 4 ст. 328 УК) и перемещении их через таможенную границу Евразийского экономического союза (ч. 3 ст.328-1 УК).

Установлено, что мужчина, действуя в составе организованной преступной группы, с осени 2014 года не менее 15 раз в роли курьера ездил в страны Евросоюза для доставки оттуда психоактивных веществ. "1 октября 2017 года сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили в его автомобиле "Лексус" тайники с более чем 285 кг гашиша", - сообщили в прокуратуре.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.

Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-