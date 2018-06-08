Дело о разбойных нападениях и убийстве пенсионерки в Минске направлено в суд

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о разбойных нападениях, покушении на убийство и убийстве пенсионерки в Минске. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Генпрокуратура изучила и направила в Минский городской суд для рассмотрения уголовное дело по обвинению 29-летнего мужчины в особо тяжких преступлениях против собственности, жизни и здоровья. Действия обвиняемого квалифицированы как разбой с причинением тяжкого телесного повреждения, покушение на убийство и убийство с особой жестокостью, сопряженные с разбоем. "После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемого, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета. Ранее примененная к обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

В Генпрокуратуре напомнили о наиболее громких эпизодах уголовного дела. Так, в конце декабря 2017 года мужчина в подъезде дома по ул. Куйбышева в Минске напал с охотничьим ножом на 74-летнюю женщину. "Несмотря на нож у горла женщина попыталась оказать сопротивление. После этого он нанес ей множественные удары по голове, лицу, рукам и туловищу. Завладев сумкой пожилой минчанки, покинул место преступления", - рассказали в ведомстве. Пенсионерка скончалась.

В мае 2017 года преступник в подъезде дома по ул. Богдановича в Минске напал с кухонным ножом на 43-летнюю женщину. Причинив ей тяжкие телесные повреждения, он отобрал у нее сумку. Потерпевшей своевременно оказали медицинскую помощь. Преступления совершались мужчиной в состоянии алкогольного опьянения.-0-