27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело о смертельном ДТП с такси и автобусом в Минске направлено в суд, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.
Прокуратура города Минска изучила и направила в суд Советского района столицы уголовное дело в отношении 25-летнего водителя такси, по вине которого 17 августа 2017 года на ул. Мирошниченко в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие. "Как было установлено, молодой человек на автомобиле Renault Logan перевозил трех пассажиров, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автобусом. В результате два пассажира такси погибли. Третий получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован. На момент аварии обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения (1,54 промилле), его действия квалифицированы по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Беларуси", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Ранее примененную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-
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