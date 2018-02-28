28 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Дело о выброшенной с 8-го этажа собаке начнут рассматривать в Витебске 2 марта, сообщила БЕЛТА официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Уголовное дело по обвинению 36-летней жительницы Витебска в совершении преступления по ч.1 ст.339-1 УК Беларуси (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных побуждений, в присутствии заведомо малолетнего) назначено к рассмотрению в суде Первомайского района на 9.30.

Как сообщалось, в Витебске женщина на глазах у дочери выбросила собаку с балкона восьмого этажа. Информация о случившемся поступила ночью 26 ноября 2017 года в дежурную службу Первомайского РОВД. Следственно-оперативная группа обнаружила возле дома №32 по ул.Чкалова лежащую на земле собаку с признаками падения с высоты. Опрос очевидцев и жителей дома позволил правоохранителям установить картину произошедшего. Гнев хозяйки вызвало поведение собаки. В момент совершения правонарушения женщина находилась в состоянии опьянения.-0-