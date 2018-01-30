Дело о жестоком убийстве жителя Оршанского района передано в суд

30 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следователи управления Следственного комитета по Витебской области завершили расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью в Оршанском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Светлана Сахарова.

По данным следствия, вечером 11 августа 2017 года ранее неоднократно судимый житель агрогородка Борздовка Оршанского района во время ссоры избил местного жителя. "В присутствии сожительницы потерпевшего обвиняемый бил мужчину руками, ногами и фрагментом металлической трубы, после чего скрылся. От полученных тяжких телесных повреждений 66-летний мужчина скончался до прибытия скорой медицинской помощи. Впоследствии обвиняемый был задержан прибывшими сотрудниками органов внутренних дел", - рассказала Светлана Сахарова.

Следователи предъявили обвинение 30-летнему мужчине по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). С момента задержания он содержится под стражей. "Сам обвиняемый не отрицал, что в момент причинения телесных повреждений, находился в состоянии алкогольного опьянения. Накануне днем он употреблял спиртные напитки в компании знакомых, среди которых были потерпевший и его сожительница. Выяснилось, что компания распила 17 бутылок спиртного", - отметила Светлана Сахарова.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и переданы в суд для рассмотрения. -0-