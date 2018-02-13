13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело об избиении до смерти мужем беременной жены в Гомельской области направлено в суд, сообщила в эфире "Альфа Радио" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

Мужчина избивал супругу на протяжении нескольких лет, но она скрывала факты насилия, не хотела предавать общественности проблемы, которые были в семье. Летом 2017 года во время очередной ссоры от полученных травм женщина, которая находилась на 14-й неделе беременности, скончалась на месте.

"Расследование уголовного дела завершено, в декабре оно передано прокурору для направления в суд. Приговор пока не постановлен", - отметила Юлия Гончарова.

По ее словам, предотвратить трагедию не удалось, несмотря на то что женщина неоднократно поступала на лечение в больницу с травмами. Она всякий раз защищала агрессора. "Один раз сообщила, что повреждения получила в результате падения в подъезде, говорила, ударилась лицом о ступеньки. Второй - что пришла в состоянии алкогольного опьянения, на этом фоне с мужем произошел конфликт, и она по неосторожности ударилась. Принимая во внимание ее показания, дела были прекращены. В декабре 2015 года мужчина все же был осужден, получил штраф, хотя на суде женщина заявила об отсутствии претензий к супругу. Спустя полгода было возбуждено еще одно уголовное дело, но позиция жены оставалась прежней. Супруги продолжали жить вместе, несмотря на уговоры родных развестись", - рассказала подробности Юлия Гончарова.

О фигуранте известно, что он злоупотреблял алкоголем и привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. "Впечатляют действия женщины. Она пыталась скрыть факты насилия, позволяла себя избивать и просила, чтобы мужа не привлекали к ответственности. Это породило у обвиняемого чувство безнаказанности и вседозволенности, что привело к трагическим последствиям", - добавила Юлия Гончарова.-0-