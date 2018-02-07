7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело об изнасиловании жителем Минской области дочерей направлено в суд, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Минской области.

Прокуратурой Минской области направлено в суд уголовное дело по обвинению жителя Минской области по ч.2 ст.166, ч.ч.2 и 3 ст.167 УК (изнасилование заведомо несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней и несовершеннолетней). "Предварительное расследование установило, что отец на протяжении трех лет в состоянии алкогольного опьянения совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении двух дочерей. Занимался он этим, пока супруга была на работе", - проинформировали в прокуратуре. За совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Всего в семье трое детей: две дочери 2000 и 2003 годов рождения и 10-летний сын. Преступление удалось раскрыть лишь тогда, когда одна из девочек все рассказала подруге.

"Данный факт свидетельствует о высокой степени латентности такой категории злодеяний. Психическая и психологическая незрелость детей, беспомощность зачастую делают возможным совершение преступлений в течение длительного времени, - отметили в прокуратуре. - Внимательное отношение к детям, особенно когда имеют место резкие изменения в их поведении - замкнутость, отсутствие настроения, беспричинные слезы и агрессия к окружающим, - может вовремя предотвратить непоправимое".-0-