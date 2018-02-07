Дело об убийстве несовершеннолетним матери в Вороново направлено в суд

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего жителя г.п. Вороново в убийстве матери направлено в суд, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Управлением Следственного комитета по Гродненской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины 1977 года рождения - ее тело 25 сентября 2017 года было обнаружено в Вороново. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. "По результатам стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, 17-летний сын в момент совершения убийства матери мог и в настоящее время может в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился. С учетом этого по результатам расследования ему предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст.139 УК Беларуси), - проинформировал Сергей Шершеневич. - Орудием убийства признан самодельный меч. Мотив преступления - неприязненные отношения. Убийству предшествовал конфликт на бытовой почве".

Как сообщалось, об исчезновении женщины стало известно благодаря ее коллеге. "Во время следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 17-летний сын пропавшей женщины сделал заявление о том, что 19 сентября убил мать - нанес ей несколько ударов по голове самодельным мечом. После этого указал место, где спрятал в кустарнике ее тело", - рассказал Сергей Шершеневич.

При осмотре указанного подозреваемым участка местности тело женщины было обнаружено. Он был задержан, впоследствии заключен под стражу.

В процессе расследования произведены допросы родственников, соседей и одноклассников задержанного, исследованы следы и предметы, изъятые с места преступления. Проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и криминалистические. Собраны материалы, характеризующие личность несовершеннолетнего.-0-