2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дело об убийстве в 2009 году девушки в Могилевской области раскрыли с помощью уникальных экспертиз, сообщил сегодня в интервью журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик по итогам состоявшейся 1 февраля встречи с Президентом, передает корреспондент БЕЛТА.

Распутать сложное дело - убийство девушки в Могилевской области, совершенное в 2009 году, - глава государства поручил КГБ и Генпрокуратуре летом прошлого года. "При этом он подчеркивал, что выполнить эту задачу мы должны, невзирая на то, что с момента совершения убийства прошло слишком много времени, да и сам по себе вопрос не относится к компетенции КГБ. Президент призвал нас отнестись к расследованию как к личному делу, поставить себя на место родителей убитой девушки - ведь такая беда может произойти с каждым, а обеспечить справедливость в отношении простого человека кроме нас некому", - отметил Валерий Вакульчик.

КГБ и Генпрокуратура выделили наиболее опытных сотрудников, была создана соответствующая следственная группа. Были определены все потенциально причастные к этому убийству. Правоохранители детально проработали каждого из них. Выяснилось, что у всех, кроме одного, имеется железное алиби. Мужчина, знакомый убитой девушки, уже задерживался по подозрению в совершении этого преступления. При задержании он написал явку с повинной. Но впоследствии от своих показаний отказался, заявив, что они были даны в результате физического давления со стороны милиции. В итоге он был оправдан.

"Правоохранители пошли по нестандартному пути, обратились к выдающемуся белорусскому ученому, заведующему кафедрой БГУ Лебединскому. Он является автором более 150 работ по психолингвистическому анализу. Ученый провел уникальную экспертизу показаний сотрудников милиции, экспертов, предполагаемого преступника. И аргументированно доказал подлинность явки с повинной. Кроме того, к этому времени в Беларуси появилась возможность, которой не было в 2009 году: провести анализ ДНК биологических смывов, которые были сделаны при осмотре места происшествия. Результаты экспертизы стали прямым доказательством вины мужчины, который на тот момент был повторно задержан", - рассказал председатель КГБ.

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