Дело по факту смерти Коржича направлено в Верховный суд

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по факту смерти Александра Коржича. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемыми по делу проходят три военнослужащих 72-го учебного центра. Им вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 (кража), ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч.3 ст.455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий. Примененная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Предварительное расследование проводилось главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси.

Как ранее сообщалось БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, фигуранты дела признали фактическую сторону предъявленного обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия. То есть они полагают, что не виновны в самоубийстве рядового Коржича.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. На первоначальном этапе следствие рассматривало три версии: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.

После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления матери погибшего Светлане Коржич и обвиняемым. После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) по ходатайству женщины проводились дополнительные следственные действия. Все заявленные матерью погибшего солдата ходатайства удовлетворены в полном объеме. В том числе была проведена эксгумация тела, назначена повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. Она подтвердила выводы первоначальной экспертизы, в частности о том, что на теле умершего каких-либо иных телесных повреждений, не связанных с самоповешением, не имеется.-0-