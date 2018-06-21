Дело руководителей профсоюза РЭП об уклонении от уплаты налогов направлено в суд

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура направила в суд Советского района Минска уголовное дело в отношении председателя и главного бухгалтера Белорусского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Фигуранты обвиняются в уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере. Установлено, что с января по декабрь 2011 года без разрешения Национального банка Беларуси они организовали открытие счета профсоюза в одном из банков Литвы в иностранной валюте. Затем наличные деньги, поступившие от нерезидентов Беларуси, снимались и перемещались в страну. Для этого они прибегли к помощи людей, неосведомленных о преступном характере таких действий.

Возглавляемое обвиняемыми общественное объединение с января 2011 года по март 2012 года получило доход в иностранной валюте в эквиваленте Br95 280. При этом должностные лица не отразили поступление денег в регистрах бухгалтерского учета профсоюза, не зарегистрировали их в качестве иностранной безвозмездной помощи.

В последующем председатель и главный бухгалтер профсоюза умышленно не представили в установленный срок налоговую декларацию в территориальную инспекцию Министерства по налогам и сборам. Это повлекло причинение ущерба в особо крупном размере в виде неуплаты профсоюзом налога на прибыль за 2011 год в сумме Br22 867.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностных лиц общественного объединения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минску.-0-