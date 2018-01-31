Дело табачных контрабандистов передано в суд Бреста

31 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суд Московского района Бреста направлено уголовное дело по факту скрытой транспортировки табачных изделий за границу, сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Павел Прокопович.

По делу в качестве обвиняемых проходят житель Бреста и двое жителей Пинского района 1984, 1991 и 1992 годов рождения. Согласно материалам следствия, мужчины, действуя организованной группой, регулярно с сентября 2015 года по май 2016-го приобретали крупные партии табачных изделий отечественного производства. Сигареты в составах с древесиной скрытно отправляли в Польшу через пограничный железнодорожный пункт пропуска "Брест". Всего от польского оптового покупателя за более чем 20 подобных отгрузок фигуранты получили свыше Br60 тыс., а также намеревались выручить еще не менее Br30 тыс., но были задержаны сотрудниками финансовой милиции.

По результатам расследования мужчинам предъявлено обвинение по ч.1 ст.14 (покушение на преступление) и ч.3 ст.233 (покушение на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, организованной группой) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

В ходе предварительного расследования обвиняемые уплатили в бюджет всю сумму незаконно полученного дохода. Один из них находится под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде.-0-