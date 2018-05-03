Дело в отношении бывших должностных лиц Транспортной инспекции Минтранса и ДФР КГК направлено в суд

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций и Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Установлено, что экс-начальник Транспортной инспекции с июля 2015 года по апрель 2017-го из корыстных побуждений действовал вопреки интересам службы. За взятки он принимал решения о распределении разрешений России на проезд грузовых транспортных средств, в том числе из резерва, а также о выдаче аналогичных разрешений Казахстана сверх определенного количества. Так, он в пять приемов получил в качестве взятки от представителей частных компаний $350, другие ценности на общую сумму Br890. Также покушался на получение не менее $50, однако правоохранительные органы пресекли его противоправную деятельность.

Бывший замначальника управления ДФР в целях личного обогащения использовал доверительные отношения с директором и учредителем частного предприятия. Зная о потребности в получении разрешений на международные автомобильные перевозки по территории России, он неоднократно предлагал последним передавать через третье лицо по $100 в качестве взяток должностным лицам Транспортной инспекции. В итоге обвиняемый передал часть денег второму фигуранту дела, а часть оставил себе без намерения выполнять взятые на себя обязательства.

Обманным путем экс-замначальника управления в шесть приемов завладел $600. Он покушался на получение от заинтересованного лица $100, однако правоохранительные органы пресекли его противоправную деятельность.

Действия первого фигуранта квалифицированы как получение взяток по ч.1, 2 ст.430, покушение на получение взятки по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.430 УК. Что касается второго, ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст.209 (мошенничество), ч.5, 6 ст.16 и ч.2 ст.431 (подстрекательство к даче взятки и пособничество в совершении данного преступления) УК.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности бывших должностных лиц, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий. Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета Беларуси.-0-