12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Детская шалость могла стать причиной пожара в Новогрудском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 11 сентября от очевидцев поступило сообщение о пожаре на территории автодрома в деревне Большие Карныши. Огнем уничтожена деревянная беседка. Спасатели не допустили распространения пламени на хозяйственные постройки, расположенные на соседнем подворье.

"Предположительно, к возгоранию привела шалость местных мальчишек 2010 и 2013 годов рождения. В случае причастности детей к происшествию их родителям придется возместить нанесенный ущерб, а юные поджигатели будут поставлены на особый учет", - рассказали в Гродненском областном управлении МЧС.

С начала года в регионе произошло 17 пожаров из-за детской шалости с огнем. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Родителям рекомендуют обращать особое внимание на то, во что и с чем играют дети.-0-