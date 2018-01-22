Девять человек спасены при пожаре в минской многоэтажке

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь взрослых и одного ребенка спасли работники МЧС при пожаре в минской девятиэтажке, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в доме на ул.Тикоцкого поступило в МЧС 21 января в 16.20. "Из окна квартиры на шестом этаже шел дым. Прибывшие спасатели установили, что загорелось имущество в прихожей и в жилых комнатах. Работники МЧС с помощью масок для спасаемых с расположенных выше этажей вывели девять человек, в том числе одного ребенка. Пострадавших нет", - проинформировали в ведомстве.

Пожар был ликвидирован спасателями в 16.59. Огнем повреждено имущество в прихожей и в комнатах, закопчена квартира.

Рассматриваемая версия причины пожара - оставленная без присмотра зажженная свеча.-0-