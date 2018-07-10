Девять единиц техники тушили пожар в производственном цехе в Борисове

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять единиц аварийно-спасательной техники тушили пожар в здании цеха в Борисове, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС

Сообщение о загорании в производственном помещении по ул. Демина, где изготавливалась ватина из вторичного сырья, поступило 9 июля в 17.17. Спасатели локализовали и ликвидировали пожар.

В здании людей не было, никто не пострадал. Причина случившегося и материальный ущерб устанавливаются.

По предварительным данным, огнем уничтожено 96 рулонов готовой продукции и 10 т сырья для ее изготовления (ветошь), повреждено оборудование.-0-