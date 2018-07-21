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Девять пострадавших в ДТП под Николаевом доставлены в Беларусь

Происшествия 21.07.2018 | 13:41
Фото из архива
Фото из архива

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять из двенадцати пострадавших в ДТП под Николаевом белорусов доставлены на родину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина.

"В настоящее время трое пострадавших в ДТП белорусов остаются в больницах Николаевской области Украины. Девятеро пострадавших поступили в Гомельскую областную клиническую больницу. После медицинского обследования шестеро из них были отпущены домой. Трое находятся в отделениях травматологии и нейрохирургии для дальнейшего лечения, их состояние характеризуется как различной степени тяжести", - сказала Юлия Ванина.

Минздрав Беларуси выражает благодарность начальнику управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павлу Георгиеву и медицинскому персоналу, принявшему участие в спасении белорусских граждан. "Слаженность работы николаевских врачей очень помогла выжившим после ДТП", - добавила пресс-секретарь.

Около пяти утра 20 июля произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель (с белорусской регистрацией), и грузовика, он, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Водитель фуры, в которую врезалась маршрутка, задержан полицией. Он дает объяснения по поводу того, почему совершил остановку на проезжей части и не принял всех мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).-0-

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Беларусь, ДТП, Украина
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