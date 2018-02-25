Девушка погибла в торговом центре в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка погибла в одном из торговых центров в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на твиттер-аккаунт АТН.
Инцидент произошел в торговом центре "Дана Молл". По словам очевидцев, девушка упала и разбила голову. По предварительной информации, погибшей было 20 лет.
Другие подробности не сообщаются. Обстоятельства смерти выясняются.-0-
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