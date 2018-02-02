Девушка в Минске обворовывала женщин в день пенсии

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20-летняя девушка воровала деньги у пенсионерок в день выдачи пенсии, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в милиции, в Первомайское РУВД Минска поступило несколько заявлений о краже имущества из карманов одежды и сумок. Оперативники установили, что к кражам причастна 20-летняя жительница Борисова. "Жертвами становились женщины преклонного возраста или же те, кто забывал закрыть свою сумочку. Девушка на почте отмечала тех, кто получал пенсию. Как правило, из почты многие шли в магазин. Злоумышленница следила за ними, ждала подходящего момента, а потом воровала, используя для прикрытия шарф", - рассказали в ГУВД. Правоохранители отметили, что некоторые члены семьи подозреваемой также были ранее судимы за карманные кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК Беларуси.-0-