Девушка выпала из окна многоэтажки в Гомеле

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели женщины 1996 года рождения в областном центре, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Трагедия произошла вечером 23 июня. Тело молодой женщины с признаками падения с высоты было обнаружено возле многоэтажного дома.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяты вещественные доказательства, гаджеты, опрошены родственники, знакомые, очевидцы. Как пояснили в СК, объективных признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не получено.
Проверка продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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