Директор агрофирмы "Лебедево" причинил ущерб предприятию на Br2 млн

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении директора филиала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго" и его сына - руководителя частного предприятия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Отец и сын обвиняются в коррупционных преступлениях. Расследование установило, что мужчина в должности директора предприятия государственной формы собственности систематически превышал служебные полномочия. "С мая 2014 по август 2016 года он, действуя вопреки интересам службы, помогал сыну в предпринимательской деятельности, - рассказала Татьяна Белоног. - Так, в проводимых процедурах закупки основных средств и товаров директор обеспечивал победу фермерскому хозяйству под руководством сына. В результате заключения таких сделок филиалу поставлялись товары по завышенным ценам и без согласования с вышестоящей организацией".

Такие противоправные действия повлекли существенный вред государственным интересам - необоснованно из хозяйственного оборота РУП "Минскэнерго" были отвлечены деньги и неэффективно использованы. "Следствием собраны доказательства по 4 эпизодам преступной деятельности, в результате которых должностное лицо причинило ущерб предприятию на сумму более Br2 млн, - отметила Татьяна Белоног. - Также обеспечено полное возмещение ущерба. Наложен арест на имущество на сумму порядка Br3 млн, в том числе на денежные средства, коттеджи, автомобили".

К материалам уголовного дела приобщены заключения проверок финансово-хозяйственной деятельности филиала и фермерского хозяйства, криминалистических экспертиз. Кроме того, проведены обыски, очные ставки, допросы работников, должностных лиц.

Действия директора квалифицированы следствием как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст.210 УК Беларуси) и превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч.2, ч.3 ст.426 УК). Обвиняемый находится под домашним арестом. Также привлечен к уголовной ответственности сын директора. Ему предъявлено обвинение в пособничестве в превышении служебных полномочий, совершенном из иной личной заинтересованности. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде залога.

Всесторонне изучив обстоятельства совершения противоправных действий, следователи внесли представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-