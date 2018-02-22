Директор Бобруйского ОАО подозревается в уклонении от уплаты налогов на Вr132,7 тыс.

22 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Бобруйским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Бобруйского открытого акционерного общества, занимающегося выращиванием сельхозпродукции, были выявлены факты уклонения от уплаты налогов на Вr132,7 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника УДФР КГК Беларуси по Могилевской области Александр Шаройкин.

Во время проверки было установлено, что в течение 2014-2017 годов по указанию 58-летнего директора ОАО необоснованно занижалась налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость в части внесения в налоговые декларации недостоверных сведений о суммах вычетов из него.

Как было доказано, налоги занижались и не уплачивались в бюджет в связи с неблагополучным финансовым положением ОАО. В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

"В ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину полностью признал, выразил готовность оказывать содействие следствию, а также возместил причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов", - сказал Александр Шаройкин.

Директору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.-0-