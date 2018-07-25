25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Брестского электролампового завода подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО "Брестский электроламповый завод" и иных лиц. Руководитель предприятия подозревается в уклонении от уплаты таможенных платежей (ст.231 УК). Устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности", - отметили в СК.-0-
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