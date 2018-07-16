Директор Ельской мебельной фабрики обвиняется во взяточничестве

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора филиала "Ельская мебельная фабрика" ОАО "Мозырский ДОК", который обвиняется в совершении коррупционного преступления, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, директор мебельной фабрики договорился с директором столичного частного предприятия о "взаимовыгодном сотрудничестве". Обвиняемый пообещал обеспечить закупку у коммерческой структуры товарно-материальных ценностей для нужд фабрики, а также их своевременную оплату. "Для получения незаконных денежных вознаграждений директор фабрики принял от жительницы Минска банковскую платежную карту, эмитированную к ее расчетному счету. Женщина пообещала перечислять на карточку деньги в размере от 3 до 10% от стоимости закупаемых фабрикой товаров", - прокомментировала Мария Кривоногова.

С декабря 2016 по май 2017 года директор фабрики получил таким образом в качестве взятки не менее Br6,3 тыс.

Осенью 2017 года обвиняемый вступил в преступный сговор с главным инженером фабрики, который являлся председателем конкурсной комиссии по проведению закупок. По достигнутой между ними договоренности председатель комиссии должен был обеспечивать победу столичного частного предприятия в конкурсных процедурах по выбору поставщика, а директор - отгрузку мебели в качестве оплаты за поставленные на фабрику товарно-материальные ценности.

В итоге с октября 2017 по январь 2018 года директор и главный инженер фабрики получили незаконное денежное вознаграждение от руководителя частного предприятия на общую сумму не менее Br3,4 тыс.

На основании собранных по делу доказательств действия директора Ельской мебельной фабрики и бывшего главного инженера квалифицированы следствием по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере), директора коммерческой структуры - по ч.2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Они заключены под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-