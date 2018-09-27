Директор фирмы получил кредит в Минске по поддельным документам

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор коммерческой организации предоставил в один из банков Минска поддельные документы, подтверждающие его доход. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"34-летний житель Смолевичского района, являясь директором коммерческой структуры, заключил с одним из банков столицы кредитный договор на общую сумму Br15 тыс., предоставив справку о доходах, которую сам же и подготовил. В частности, он указал не соответствующие действительности сведения о заработной плате. Завладев мошенническим путем денежными средствами банка, мужчина потратил их на погашение задолженности по полученным ранее кредитам", - рассказали в ГУВД.

По результатам проверки Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 УК (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, так как есть основания полагать, что и иными работниками этой коммерческой структуры были предоставлены фиктивные документы о доходах для получения кредитов в банках столицы.-0-