Директор фирмы в Минске обманывал банк для кредитования своего бизнеса

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор частного предприятия представлял в банк ложные документы для кредитования своего бизнеса, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Уголовное дело по факту выманивания кредита возбуждено по материалам столичной финансовой милиции в отношении директора частного торгового унитарного предприятия, зарегистрированного в Минске.

В 2013 году он заключил с банком договоры, в соответствии с которыми была открыта кредитная линия на приобретение предприятием продуктов питания для их последующей реализации. Для получения очередных траншей кредита бизнесмен представил в банк заведомо ложные документы о финансовом положении своей коммерческой организации.

Также директор фирмы не сообщил банку о том, что предприятие реализовало залоговое имущество по полученному кредиту, поскольку это бы повлекло приостановление кредитования. Не имея информации о плачевном финансово-хозяйственном положении ЧТУП, банк продолжал пополнять ресурсами открытую кредитную линию, а предприятие - тратить полученные деньги. Причем условия кредитования не выполнялись им с 2014 года, а в 2015-м была начата процедура банкротства фирмы.

В результате противоправных действий банку причинен ущерб в размере свыше Br782 тыс., который до настоящего времени не погашен.

В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.237 УК Беларуси (выманивание кредита (субсидии).-0-