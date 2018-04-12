Директор фирмы в Полоцке подделал подпись учредителя и повысил себе зарплату

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор совместного белорусско-российского предприятия в Полоцке незаконно повысил себе зарплату, подделав подпись учредителя, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Махинация вскрылась, когда учредитель фирмы обратился в финансовую милицию Новополоцка с заявлением о хищении.

Проверка установила, что руководитель предприятия оформил себе новый контракт с увеличением должностного оклада до Br6 тыс. Для этого он подделал подпись основного учредителя. Тот, как и остальные учредители, которые находились в Москве и контролировали деятельность предприятия дистанционно, долгое время оставался в неведении о "прибавке" к зарплате должностного лица.

В результате предприимчивый директор, обманув доверие владельцев фирмы, в 2016 году незаконно получил Br28,8 тыс.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение в особо крупном размере). Проводится предварительное следствие.-0-