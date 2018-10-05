Директор фирмы в Светлогорске недоплатил в бюджет более Br90 тыс. налогов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель светлогорского частного предприятия за уклонение от уплаты налогов приговорен к ограничению свободы сроком на 4 года, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Мужчина осужден по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса, и помимо ограничения свободы он лишается права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года, а также конфискуется его имущество. Приговор вступил в силу.

Факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере был выявлен Светлогорским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. Установлено, что руководитель предприятия в сфере торговли и автомобильного транспорта прикрывался намерением ликвидировать предприятие в скором времени. Однако продолжал работать, поставляя различные товары сельскохозяйственным организациям региона. Чтобы скрыть от контролеров поступающую от сделок выручку, оплата производилась в натуральной форме. Позже руководитель предприятия реализовывал товары за наличный расчет. При этом сначала он представлял в налоговую инспекцию декларации, согласно которым деятельность не осуществлялась, а потом и вовсе перестал их направлять налоговикам.

С июля 2015 по январь 2016 года директор фирмы недоплатил в бюджет более Br90 тыс. налогов.-0-