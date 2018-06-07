Директор фирмы в Светлогорске совершал бартерные сделки и скрывал доход от налоговой

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор частного предприятия в Светлогорске за поставку товаров сельхозорганизациям получал оплату в натуральной форме, что позволяло скрывать доходы от налоговой, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере выявили финансовые милиционеры. Установлено, что руководитель предприятия в сфере торговли и автомобильного транспорта прикрывался намерением ликвидировать предприятие в скором времени. Однако продолжал работать, поставляя различные товары сельскохозяйственным организациям региона.

Чтобы скрыть от контролеров поступающую от сделок выручку, оплата производилась в натуральной форме. Позже руководитель предприятия реализовывал товары за наличный расчет. При этом сначала он представлял в налоговую инспекцию декларации, согласно которым деятельность не осуществлялась, а потом и вовсе перестал их направлять налоговикам.

В результате в бюджет недопоступило свыше Br32,3 тыс. налогов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Ведется предварительное расследование.-0-