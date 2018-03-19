Директор гомельской стройфирмы обвиняется в неуплате Br70 тыс. налогов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле директор занимающегося строительством общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты налогов (НДС и налога на прибыль) в сумме не менее Br70 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Управлением Департамента финансовых расследований ККГ по Гомельской области при проверке финансово-хозяйственной деятельности этой фирмы установлено сокрытие и умышленное занижение налоговой базы ООО - акты выполненных строительно-монтажных работ не проходили по бухгалтерскому учету.

"Руководитель давал указания бухгалтеру вносить в налоговые декларации заниженные суммы подлежащих уплате налогов. При этом в ходе проверки вообще отрицал получение от заказчика подписанных актов выполненных работ, - сказали в пресс-службе. - Однако контрагенты не только подтвердили хозяйственные отношения с фирмой, но и заверили, что подписанные акты передавались представителям общества без задержек".

Улики вынудили директора сознаться в уклонении от уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК. Проводится предварительное следствие. На имущество подозреваемого наложен арест.-0-