Директор Гомельской универсальной базы задержана по подозрению в получении взятки

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Директор торгового унитарного предприятия "Гомельская универсальная база" задержана по подозрению в получении взятки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

"Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" в отношении директора ТУП "Гомельская универсальная база". Также за дачу взятки возбуждены уголовные дела в отношении двух заместителей руководителя одной из коммерческих структур региона", - прокомментировала Мария Кривоногова.

Всем троим задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.-0-