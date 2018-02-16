Директор Гомельской универсальной базы задержана по подозрению в получении взятки

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Директор торгового унитарного предприятия "Гомельская универсальная база" задержана по подозрению в получении взятки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.
"Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" в отношении директора ТУП "Гомельская универсальная база". Также за дачу взятки возбуждены уголовные дела в отношении двух заместителей руководителя одной из коммерческих структур региона", - прокомментировала Мария Кривоногова.
Всем троим задержанным предъявлено обвинение, они заключены под стражу.-0-
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