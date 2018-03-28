Директор хозяйства в Березинском районе получила Br11,5 тыс. за фиктивных работников

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор ОАО "Погостский" получила Br11,5 тыс. за фиктивно трудоустроенных работников, сообщил БЕЛТА начальник УБЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

Поводом для проверки сотрудниками БЭП Березинского РОВД послужила оперативная информация о том, что руководитель на протяжении длительного времени получает зарплату за несуществующих на предприятии работников. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий позволил сделать вывод, что директор 7 апреля 2016 года фиктивно трудоустроила на работу двух граждан в качестве работников по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. По имеющейся информации, в результате этого руководитель с апреля 2016 года по декабрь 2017-го завладела денежными средствами в сумме около Br11,5 тыс., которые были выплачены фиктивным работникам в качестве зарплаты.

С позицией сотрудников БЭП согласились в прокуратуре Березинского района. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 УК (хищения путем злоупотребления служебными полномочиями). Проводится расследование.-0-