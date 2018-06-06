Директор и егерь Чаусского БООР обвиняются в незаконной охоте

6 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Могилевской области завершило расследование уголовного дела о незаконной охоте, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По данным следствия, два охотника вместе с директором Чаусской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов выехали в охотничьи угодья с путевкой на кабана. Во время охоты один из них выстрелил, как он думал, в кабана, но это оказался благородный олень. Раненное животное скрылось в лесу. Для его поиска директор привлек егеря с охотничьей собакой. Обнаружив оленя (сеголетка) в зоне покоя, где охота запрещена, директор убил его двумя прицельными выстрелами.

Погрузив тушу животного в багажник автомобиля, охотники с места происшествия скрылись, однако вскоре были задержаны сотрудниками Могилевской областной инспекции Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте. Во время следствия нарушители признались в содеянном и объяснили свой поступок охотничьим азартом. Причиненный окружающей среде ущерб в Вr22 тыс. возмещен. На имущество фигурантов наложен арест.

Директору Чаусской организационной структуры БООР предъявлено обвинение в незаконной охоте, совершенной должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 4 ст. 282 УК Беларуси). Действия егеря квалифицированы по ч. 1 ст. 282 (незаконная охота) УК.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-