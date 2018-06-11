Директор и главбух предприятия в Сморгони скрыли Br48 тыс. налогов

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Директор и главбух предприятия в Сморгони подозреваются в уклонении от уплаты налогов, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора области Татьяна Вербель.

В отношении директора и главного бухгалтера одного из сморгонских предприятий прокуратурой Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере). Поводом для этого послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками Лидского межрайонного отделения УДФР КГК по Гродненской области.

Выяснилось, что с целью уклонения от уплаты сумм налогов директор и главный бухгалтер предприятия решили не принимать к бухгалтерскому учету переданные им в 2013 году в хозяйственное ведение здания и сооружения. После этого не исчисляли и не уплачивали налог на недвижимость, внося при этом в налоговые декларации заведомо ложные сведения.

"В результате противоправных действий должностных лиц бюджет недосчитался свыше Br48 тыс.", - отметила Татьяна Вербель. Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено прокуратурой области в УСК по Гродненской области.-0-