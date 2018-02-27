Директор коммунального предприятия в Барановичах задержан по подозрению в получении взятки

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Директор КУПП "Барановичи Коммунтеплосеть" задержан по подозрению в получении взятки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович.

Руководитель предприятия был задержан сотрудниками ОБЭП сегодня около 11 часов утра на ул. Брестской. Должностному лицу инкриминируется получение взятки от коммерческой структуры. По словам очевидцев, из личного автомобиля директора оперативники изъяли конверт с деньгами.

КУПП "Барановичи Коммунтеплосеть" занималось реализацией проекта по модернизации котельной в микрорайоне Тексер, строительство которой финансирует Всемирный банк реконструкции и развития. Новую котельную должны были сдать в феврале 2017 года, однако в положенные сроки объект не был введен в эксплуатацию. Строительство сопровождалось сменой генподрядчика и судебными разбирательствами.-0-