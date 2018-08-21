Директор минского предприятия ЖКХ и его заместитель обвиняются в причинении ущерба на Br250 тыс.

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор одного из столичных коммунальных предприятий и его заместитель обвиняются в причинении ущерба бюджету Минска на сумму более Br250 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Московским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из коммунальных унитарных предприятий столицы и его заместителя. По данным следствия, в апреле 2016 года с предприятием был заключен государственный контракт на капитальный ремонт кровли и фасада дома на ул.Мясникова. В установленные сроки должным образом работы проведены не были. Чтобы избежать привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, директор оформил документацию о якобы выполненном в полной мере ремонте. При этом впоследствии некоторые квартиры на верхних этажах неоднократно затапливались.

Также предприятие должно было создать безбарьерную среду для инвалидов и физически ослабленных лиц. "Директор и его заместитель, чтобы создать видимость проведения работ и успешной деятельности организации, оформили подложные документы. При этом подъемные платформы для инвалидов и физически ослабленных лиц фактически установлены не были, однако деньги за их установку перечислены частному предприятию. В результате указанных действий бюджету города Минска причинен ущерб на сумму более Br250 тыс., который возмещен в ходе предварительного следствия в полном объеме", - рассказала Юлия Гончарова.

Для установления обстоятельств противоправных действий допрошены должностные лица системы ЖКХ и администрации района, изъята и проанализирована документация организации.

Действия директора предприятия и его заместителя квалифицированы по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере и существенного вреда государственным и общественным интересам, повлекшее тяжкие последствия). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-