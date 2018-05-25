Директор минской автошколы помог знакомому пройти обучение без его участия

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД Минска задержали директора автошколы, который путем служебного подлога помог знакомому пройти курс обучения без его участия. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Жителю Бобруйска необходимо было пройти трехмесячный курс обучения и сдать экзамен на получение водительских прав категории Е и С, а времени на обучение не было. "Директор столичной автошколы согласился "обучить" мужчину не за три месяца, как это предусмотрено соответствующей программой, а за месяц, но с условием, что обучаемый все же несколько раз посетит занятия. Стороны заключили договор", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники милиции установили, что теоретические занятия мужчина не посещал, а во время внутреннего теоретического экзамена и вовсе находился в Бобруйске. "Директор автошколы с января по февраль текущего года вносил заведомо ложные сведения в официальные документы, а также составлял подложные документы от имени автошколы", - отметили в ГУВД.

В отношении мужчины Первомайский (г.Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.427 (служебный подлог).-0-