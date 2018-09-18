Директор минской фирмы подозревается в хищении средств из инновационного фонда горисполкома

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор минского предприятия подозревается в хищении средств инновационного фонда Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), он заключен под стражу.

Во время проверки выяснилось, что предприятие в 2013-2016 годах получило из инновационного фонда более Br7 млн для разработки опытного образца многоместной гипобарокамеры многоцелевого использования. Продукция до сих пор не создана, представленные в органы казначейства документы не соответствовали действительности.

Расходование полученных бюджетных средств осуществлялось с использованием реквизитов нескольких организаций, не имеющих достаточного производственного и научного потенциала, а также путем перечисления на карт-счета физических лиц. Закупленные товары, работы и услуги при разработке барокамеры не использовались, а отдельные работы не выполнялись вообще.

Еще в 2016 году за счет средств инновационного фонда предприятием закуплен роботизированный сварочный комплекс общей стоимостью более Br6 млн, который в течение месяца с момента поступления был вывезен в Россию и назад не возвращен. Также в 2013-2015 годах на основании фиктивных документов о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на карт-счета физлиц перечислено более Br100 тыс. Затем этим средствами по своему усмотрению распоряжался директор.

"Проведенные Комитетом госконтроля и финансовой милицией проверочные мероприятия установили, что выделенные из инновационного фонда Мингорисполкома бюджетные средства использованы на цели, не связанные с разработкой и изготовлением опытного образца барокамеры. Проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, направленные в том числе на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого", - добавили в ДФР.-0-